الصناعي السعودي يطلق المرحلة الأولى من "تمويل الاستحواذ"

الرياض – مباشر: أطلق صندوق التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منتج "تمويل الاستحواذ".

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن التمويل يهدف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.

وأشار إلى أنه يساهم في تمويل الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، أو الاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، فضلاً عن تمويل الاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.

كما نوه الصندوق، إلى أنه يساهم في التمويل قبل الاستحواذ عبر تمويل مبلغ القرض للمشتري قبل الشراء، إلى جانب التمويل بعد إتمام عملية الاستحواذ، على أن يتم السداد خلال مدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات كحد أقصى.

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