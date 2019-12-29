محدث.. 4 صفقات خاصة بالسوق السعودي على أرامكو وصافولا

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 169.85 مليون ريال، من خلال 4.79 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ 3 صفقات على أرامكو السعودية، كان أكبرها قيمة بنحو 166.2 مليون ريال، وتم تنفيذها عند سعر 35.45 ريال.

وتم تنفيذ صفقتين على أرامكو بسعر 35.35 ريال للصفقتين، وشهد سهم "صافولا" تنفيذ صفقة خاصة بنحو 1.15 مليون ريال عند سعر 33.85 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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