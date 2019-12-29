تقرير: تدفقات إضافية بـ3.8 مليار ريال بإدراج أرامكو للمؤشرات العالمية

الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن إدراج شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو في مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة بوزن 0.16 بالمائة و0.47 بالمائة على التوالي، أدى إلى زيادة التدفقات الأجنبية للسوق السعودي.

وأضافت الجزيرة كابيتال، وفقا لتقرير لها حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم الأحد، أنه مع إدراج سهم أرامكو في المؤشرات ارتفع وزن مؤشر السوق الرئيسي في كلا المؤشرين، مع تدفق إضافي بقيمة 2.4 مليار ريال و1.4 مليار ريال (بإجمالي 3.8 مليار ريال تدفقات).

ورفع إدراج أرامكو في مؤشر مرجان ستانلي للأسواق الناشئة، الذي حدث على مرحلتين، وزن مؤشر السوق السعودي إلى 2.83 بالمائة في المؤشر (بلغت تدفقات الإدراج الإجمالية 40 مليار ريال)، كما سيتم الإدراج في "فوتسي" على 5 مراحل تم استكمال 4 منها.

ويتوقع أن يبلغ وزن مؤشر السوق الرئيسي 2.86 بالمائة ضمن فوتسي راسل للأسواق الناشئة لجميع الشركات بإجمالي تدفقات تقارب 20 مليار ريال للسوق المالية السعودية.

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أن السعودية سجلت ارتفاعا كبيرا في التدفقات الأجنبية خلال عام 2019؛ نتيجة الإدراج في المؤشرات العالمية.

وطرحت أرامكو السعودية ما بين 1.5 إلى 1.73 بالمائة من أسهمها في السوق المالية السعودية، ما يعادل 3 إلى 3.45 مليار سهم للمستثمرين بسعر 32 ريالا للسهم الواحد، بإجمالي قيمة إدراج تراوحت 96 إلى 110 مليار ريال لتعد الاكتتاب العام الأولي الأكبر في التاريخ، متفوقة على شركة "علي بابا" بتدفقات من الطرح بلغت 93.75 مليار ريال.

وتم طرح أسهم أرامكو في مؤشر السوق الرئيسي بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وانضم للمؤشر في الـ 18 من الشهر ذاته، مما ساهم في رفع القيمة السوقية للسوق السعودي من 1.9 تريليون ريال إلى 9.3 تريليون ريال.

وقال محللون وخبراء بأسواق المال، إن انضمام سهم شركة أرامكو السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة بـ"إم إس سي آي"، سيؤدي إلى تفوق السوق السعودي على بقية الأسواق الناشئة، إضافة إلى أنه سيعمل على تغيير ملامح السوق السعودي في الفترة القادمة؛ وسيضع السوق السعودي على مسار الخطى الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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