تقرير: توقعات بارتفاع الاستهلاك والإيرادات غير النفطية بالسعودية خلال 2020

الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية خلال عام 2019 شهدت عاماً حافلاً بالأحداث؛ كان أبرزها انتقال برنامج رؤية المملكة 2030، من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ.

وتوقعت الجزيرة كابيتال؛ وفقاً لتقرير اطلع "مباشر" على نسخة منه، تعافي النمو بالنسبة للاستهلاك الكلي خلال السنة المالية 2020 بعد تأثره في العامين الماضيين نتيجة مغادرة العمالة الوافدة والتضخم والتحويلات الخارجية وسوق العقار.

وأرجعت توقعات النمو إلى الدعم المتوقع من ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتحسن مستويات الثقة لدى المستهلك والأعمال، إضافة إلى انحسار أثر خروج العمالة الوافدة.

وتوقعت شركة الأبحاث، ارتفاع إيرادات السعودية غير النفطية مستقبلاً بفضل ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، علماً بأن التوقعات تشير لانخفاض إجمالي الإيرادات في 2019 معدلاً أقل من المتوقع؛ نظراً لتراجع الإيرادات النفطية.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تتجدد اهتمامات المستثمرين خلال السنة المالية 2020؛ بدعم من تحسن المعنويات الاقتصادية، وانضمام مؤشر السوق الرئيسي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

ورجحت شركة الأبحاث، أن تنتج السعودية 9.75 مليون برميل يومياً من النفط خلال هذا العام، ليبلغ متوسط عام 2020 عند 9.85 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 10.31 مليون برميل يومياً في عام 2018.

ووافقت السعودية، خلال اجتماع سابق لـ"أوبك+" على تخفيض اختياري لإنتاجها بواقع 0.4 مليون برميل يومياً حتى مارس/ آذار 2020، في حين بلغ إجمالي ما تم الاتفاق عليه تخفيض الإنتاج بـ 0.5 مليون برميل يومياً، ليصل مجمل التخفيضات 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتوقعت شركة الأبحاث، قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي لدعم نمو الاقتصاد من خلال برنامج تحفيز القطاع الخاص، وأن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في الاستثمارات بالمملكة.

يُذكر أن إجمالي تقديرات الحكومة للإنفاق في ميزانية 2020 تراجعت بنحو 5.2 بالمائة إلى 1.048 تريليون ريال؛ نتيجة للموارد الاقتصادية والبنود العامة التي تقدر بنحو 24.5 بالمائة و22.4 بالمائة على التوالي.

وأشارت الجزيرة كابيتال، إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل 40.6 بالمائة من العجز المالي المتوقع في 2020 عن طريق الدين، ويمكن رفع مستوى استخدام ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما لتمويل العام في السنة المالية الجديدة؛ مما قد يضغط على احتياطات النقد الأجنبي لدى "ساما".

وتشير التوقعات لارتفاع ديون المملكة إلى 678 مليار ريال في السنة المالية 2019، وصولاً إلى 754 مليار ريال بحسب ميزانية السنة المالية 2020؛ مما يعكس المتطلبات الإضافية للديون بقيمة 76 مليار ريال.

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