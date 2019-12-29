نتنياهو : سأتوجه لأمريكا من اجل ضم غور الاردن

جى بي سي نيوز : قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية عليها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكرر نتنياهو التعبير عن رغبته واعتزامه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وشدد على أنه ينوي التوجه للولايات المتحدة وحثها على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "إنني أعتزم استصدار اعتراف أميركي بسيادتنا في غور الأردن وجميع التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية كما جلبت في السابق اعترافًا أميركيًا على سيادتنا في مرتفعات الجولان، والقدس عاصمة لإسرائيل. لدي القدرة على التأثير على الجمهور الأميركي، على أقل تقدير".

وشدد نتنياهو على أنه يعتزم ضم غور الأردن "بالتأكيد" خلال المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الانتخابات، "هناك مشكلة قانونية للقيام بذلك في ظل حكومة انتقالية، لكنني سأفعل ذلك فور انتخابي .

وعقب فوزه برئاسة الليكود اعلن نتنياهو الجمعة ان ضم الاغوار بات قريبا .

المصدر : المدينة نيوز - رصد