السوق السعودي يواصل الارتفاع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع مع صعود جماعي للقطاعات الرئيسية.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.66 بالمائة إلى مستوى 8407.99 نقطة ليربح نحو 54.85 نقطة.

وتصدر نشاط التداول سهم أرامكو بنحو 4.45 مليون سهم بقيمة 158.349 مليون ريال.

وتصدر الارتفاعات سهم لازوردي بنسبة 6.65 بالمائة، وتلاه سهم صناعة الورق بنسبة 4.28 بالمائة، والكابلات السعودية بنسبة 4.06 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع سهم جازادكو بنسبة 1.19 بالمائة، وتلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 1.15 بالمائة، ومجموعة الحكير بنسبة 1.13 بالمائة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.48 بالمائة، وسجل قطاع الطاقة مكاسب بلغت 0.54 بالمائة، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72 بالمائة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس، باللون الأخضر، ليعاود ارتفاعه مرة أخرى، وسط تراجع السيولة لأدنى مستوياتها في 12 جلسة بنسبة 0.12 بالمائة، مضيفاً 10.35 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,353.14 نقطة.

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