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"سدكو كابيتال ريت" يعلن توزيعات الأرباح للربع الرابع من 2019

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"سدكو كابيتال ريت" يعلن توزيعات الأرباح للربع الرابع من 2019 "سدكو كابيتال ريت" يعلن توزيعات الأرباح للربع الرابع من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ 9.9 مليون ريال، يتم توزيعها على 60 مليون وحدة، بواقع 0.165 ريال لكل وحدة، تمثل 1.65 بالمائة من السعر الأولي للوحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات، بنهاية يوم الخميس الثاني من يناير / كانون الثاني 2020م (نهاية تداول يوم الثلاثاء 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م).

كما بينت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

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