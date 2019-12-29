توضيح من العمل السعودية بشأن إلغاء توطين بعض المهن

الرياض- مباشر: نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالسعودية خالد أبا الخيل، ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وأوضح "أبا الخيل" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.. غير صحيح.

وأكد على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين المواطنات من فرص العمل.

وطالب أبا الخيل أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبدأت الوزارة الجمعة الماضية في تنفيذ المرحلة الأولى، من توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، الذي وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الايواء السياحي، وفقًا لبيان صادر من الوزارة، اليوم الجمعة.

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