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"أميانتيت" السعودية تتخارج من استثمارات بمصر وتحدد الأثر المالي

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"أميانتيت" السعودية تتخارج من استثمارات بمصر وتحدد الأثر المالي "أميانتيت" السعودية تتخارج من استثمارات بمصر وتحدد الأثر المالي

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية عن توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها في مع الشريك المحلي، بقيمة بلغت مليوني دولار (7.5 مليون ريال).

واوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن الاتفاقية تتضمن بيع كامل حصتها في شركة اميانتيت مصر للفيبر جلاس والتي تبلغ 250 ألف سهم تمثل 50 بالمائة من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة وتعمل شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس بصناعة أنابيب الفيبرجلاس.

كما تضمنت الاتفاقية بيع كامل حصصها في شركة اميرون مصر والبالغة 94,638 سهم تمثل 49 بالمائة من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها شركة اميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة/ شركة اميرون العربية السعودية، والتي تعمل في صناعة الانابيب الاسمنتيه.

وتابع الشركة أن الأثر المالي من تلك الصفقة  سيكون في توفير صافي نقد 7.50 مليون ريال في حين انه سيكون هنالك خسارة 15.688 مليون ريال على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع ، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7.50 مليون ريال سعودي، مشيرة الى أن هذا الأثر المالي في الربع الأول من عام 2020.

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