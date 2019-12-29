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تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

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تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري) تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شركة الكابلات علــــى موقع السوق المالية (تــــــداول) بتاريخ ١٤٤١/٤/١٣هـ الموافق ١٠ /١٢/ ٢٠١٩م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٥/٥هــ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بفندق ذا فينيو جدة الكورنيش مدخل شارع الامير فيصل بن فهد بمدينة جدة، يسر شركة الكابلات السعودية تذكير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية والمساهمين الذين يرغبون بالتصويت عن بعد والمسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة متاح اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٥/٢هــ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٥/٥هــ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المستثمرين على رقم: 0556604452 أو 0126087655 او عن طريق البريد الالكتروني: Investor.Relations@saudicable.com

مباشر (اقتصاد)

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