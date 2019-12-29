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إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت

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إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت
تعلن الشركة للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2019م الى 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 9,900,000 ريال سعودي (تسعة ملايين وتسعمائة ألف ريال سعودي).

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60,000,000 وحدة قائمة (ستين مليون وحدة قائمة).

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

4. نسبة التوزيع تبلغ 1.67% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما في يوم الأحد بتاريخ (27 شوال 1440هـ) الموافق (30 يونيو 2019م).

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ (7 جمادى الأول 1441هـ الموافق 2 يناير 2020م (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ (5 جمادى الأول 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م (.

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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