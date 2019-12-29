محللون: ارتفاعات متوقعة لأسواق الخليج بالجلسات الأخيرة من 2019

مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد بورصات الخليج أداءً متبايناً يميل للارتفاع الطفيف خلال الثلاث جلسات المتبقية من عام 2019 تزامناً مع صعود أسعار النفط والارتفاعات القياسية التي حققتها الأسواق العالمية.

وتراجعت أغلب بورصات الخليج في نهاية جلسة الخميس الماضي بضغط من الأسهم المصرفية، فيما خالفت البورصة السعودية الاتجاه العام لبورصات المنطقة وارتفعت بدعم أسهم البتروكيماويات.

وعالمياً وفي نهاية جلسة الجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط لتصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. كما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق. وصعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة.

المنطقة الخضراء

وقال مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن المكاسب الأسبوعية التي سجلتها الأسواق الأمريكية والأوروبية ستكون داعماً رئيساً لأسواق المنطقة في العودة للمنطقة الخضراء وتحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام.

وأوضح جون لوكا أن الأداء المتوقع لبورصات الخليج في تلك الجلسات المتبقية من العام الجاري يأتي في ظل اتجاه بعض المحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية.

وأشار إلى أن التراجعات التي تعرضت لها بورصات الخليج مع نهاية الأسبوع الماضي تتزامن مع زيادة حالة الترقب لدى المستثمرين لمحفزات جديدة تدفعهم للمخاطرة بالسيولة صوب الأسهم، مشيراً إلى أن في مقدمة تلك المحفزات النتائج السنوية وخطط الشركات بالتوزيعات وهل ستتجه للنقدي أم المنحة.

وأكد جون لوكا أن هناك توجهاً بين المحافظ الاستثمارية عالمياً رغم المكاسب القياسية التي سجلتها الأسواق العالمية للاحتفاظ بالمعدن الأصفر كجزء رئيسي من استثماراتهم وذلك تحسباً لأي حدث له علاقة بالأجواء الجيوسياسية أو تطورات جديدة بشأن الصفقة التجارية عالمياً وذلك أثناء العطلات السنوية للأسواق هذا الأسبوع واتجاه الكثير للاحتفال بأعياد رأس السنة.

يُشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

ارتفاعات قوية

ومن جانبه، أكد إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" اتجاه بعض استثمارات المتعاملين ببورصات الخليج للذهب لاسيما في ظل الفترة الحالية يستهدف الاحتفاظ بالسيولة وسط مراقبة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة ولا سيما بـ"ليبيا" التي تأججت مؤخراً.

وأشار إلى أن اتجاه بعض استثمارات المحافظ التي لا تتجاوز 30 في المائة من محافظهم بالأسهم للمعدن الأصفر "صحيح" رغم الارتفاعات القوية التي حققتها البورصات العالمية وذلك إلى أن تتضح الأمور بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال أول شهر من العام الجديد.

ولفت الفيلكاوي إلى أن العادة بالأسواق المالية جرت الاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح المعالم الداخلية للشركات حيال التوزيعات السنوية وإيضاح نتائجها المالية التي تمثل بوصلة واضحة لمستثمري الأجل المتوسط والطويل بأسواق المنطقة.

وفنياً، أوضح إبراهيم الفيلكاوي إلى أن المؤشرات الخليجية تحتاج إلى سيولة لاستكمال مسيرة الصعود القوية التي شهدناها ببعض بورصات المنطقة خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى أن المؤشر السعودي "تداول" القائد للمنطقة بدأت تظهر فيه بعض عمليات الضعف بسبب بحث المستثمرين عن جني الأرباح قبل موسم الأعياد السنوية، مبيناً أن الاستقرار فوق مستويات 8450 نقطة، سيزيد من شهية المخاطرة وسيوقف الضغوط البيعية مع ارتفاع آمال المتعاملين.

60 دولاراً

وقال حسام الغايش خبير أسواق المال لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية ومع نهاية العام الحالي 2019 من المتوقع لها مزيد من المكاسب على مستوى القطاعات الهامة خاصة بعد استقرار أسعار النفط أعلى مستويات الـ 60 دولاراً للبرميل الواحد.

وأكد أن لثبات أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً للبرميل الواحد الأثر القوى في ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى نجاح اكتتاب شركة "أرامكو".

وشهد الأسبوع قبل الماضي أيضاً وتحديداً في جلسة الأربعاء الموافق 11ديسمبر/كانون الأول 2019 استقبال أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" وذلك بعد أن سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

وأوضح حسام الغايش أن نجاح طرح "أرامكو" ساهم في رفع مكاسب المؤشر الرئيسي للسعودية، وارتفاع مؤشره لأعلى مستويات 8200 نقطة التي كانت تمثل مستوى مقاومة مهماً للغاية.

وأكد أن رد الأموال الفائضة من اكتتاب عملاق النفط "أرامكو" سيساهم في تنشيط الحركة على بعض الأسهم خلال النصف الثاني من هذا الشهر.

ورجح الغايش أن يستمر المؤشر العام لـ"تداول" صعودياً خلال الشهر الأول من العام المقبل نحو مستويات المقاومة 8685 نقطة مدعوماً بارتفاعات عدة قطاعات هامة مثل قطاع الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية.

الأفضل للاستثمار

ومن جانبه، توقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" أن تكون أسهم قطاع البنوك الأفضل للاستثمار ببورصات الخليج خلال عام 2020 بسبب أن امتلاكها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب نتيجة الأرباح التي حققتها بسبب قوة المراكز المالية لها وقدرتها على دعم المشاريع الكبرى بالخليج.

ونصح المستثمرين بالدخول في قطاع البنوك ببورصات الخليج بسبب الأداء المالي الجيد وتحسن مؤشرات الربحية والسلامة المالية ومعدل كفاءة رأس المال وجودة الأصول والسيولة المرتفعة.

وتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية صعوداً قوياً بشرط هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مرجحاً أن يزيد وزن سوق بورصة الكويت في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة على 0.5 بالمائة؛ مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمار الأجنبي إلى 2.6 مليار دولار.

وأكد أن ترقية تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة حسب مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال جاء نتيجة تعديل هياكل الحسابات المجمعة عن طريق توسيع نطاقها؛ لتشمل المستثمرين الأجانب والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش أداء البورصة الكويتية.

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