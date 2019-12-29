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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن بيع حصصها في إستثمارات مصر

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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن بيع حصصها في إستثمارات مصر إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن بيع حصصها في إستثمارات مصر
تعلن شركة اميانتيت العربية إنه بتاريخ 26/12/2019 وقعت اتفاقية بيع كامل حصصها في جمهورية العربية مع الشريك المحلي، وتفاصيل البيع على النحو التالي:-

بيع كامل حصصها في شركة اميانتيت مصر للفيبرجلاس والبالغة 250,000 سهم تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة / شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة وتعمل شركة اميانتيت مصر للفيبرجلاس بصناعة انابيب الفيبرجلاس.

بيع كامل حصصها في شركة اميرون مصر والبالغة 94,638 سهم تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها شركة اميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة/ شركة اميرون العربية السعودية. وتعمل شركة اميرون مصرفي صناعة الانابيب الاسمنتيه.

قيمة الصفقة 2 مليون دولار امريكي.

اما عن الأثر المالي فسوف يكون لدينا صافي نقد 7,500,000 ريال سعودي، في حين انه سيكون هنالك خسارة (15,688,298) على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع ، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7,500,000 ريال سعودي. وسوف يظهر هذا الأثر المالي في الربع الأول من عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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