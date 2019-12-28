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أول تصريح لرئيس وزراء الجزائر الجديد

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أول تصريح لرئيس وزراء الجزائر الجديد أول تصريح لرئيس وزراء الجزائر الجديد

مباشر: أكد عبد العزيز جراد، الذي عينه اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة، أن البلاد "أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا من أجل رفعها".

وقال جراد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "واج"، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، وكلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وأضاف: "نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا".

وأكد رئيس الوزراء الجزائري، على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة.

واختتم عبد العزيز جراد: "أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

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