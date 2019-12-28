رئيس الجزائر يُكلف عبدالعزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة

مباشر: كلّف رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، عبدالعزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم السبت، أن عبدالعزيز جراد من مواليد 12 فبراير/شباط 1954 بمدينة بخنشلة.

وحصل جراد على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976، وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.

وجراد على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992، ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج.

وتولى جراد منصب مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992، وأمين عام لرئاسة الجمهورية بالفترة "1993 - 1995".

كما تقلد منصب مدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بالفترة 1996 - 2000، وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين 2001 و2003.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الجزائر المنتخب أنه لن يعفو عن المتورطين في الفساد، مشيراً إلى تنفيذ إصلاحات عميقة بالدستور الجديد.

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