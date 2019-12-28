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البيئة السعودية تُغرّم 29 مخالفاً لنظام الثروة الحيوانية

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الرياض - مباشر: أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية ، عدداً من العقوبات على 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان.

وقالت الوزارة في بيان صادر، اليوم السبت، إنها فرضت غرامات مالية على الـ29 مخالفاً بقيمة 1.729 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، ومخالفات تتعلق بالتراخيص.

كما تضمنت مخالفات صحية داخل تلك المنشئات، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت الوزارة، إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة في الصدارة بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.

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