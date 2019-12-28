"الصناعات العسكرية" السعودية تُبرم اتفاقية لتوطين صيانة منظومة "باتريوت"

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنها وقعت أول اتفاقية مشاركة صناعية مع ريثيون السعودية، بهدف توطين مشروع عقد صيانة منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن الاتفاقية تأتي في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي، تحقيقاً لهدف الوصول إلى نسبة توطين 50 في المئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محلياً والترويج له.

وتابع، أن الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلاً عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون العربية السعودية.

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