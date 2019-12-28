مؤسسة الحبوب السعودية توضح حقيقة رفع سعر الشعير بداية 2020

الرياض - مباشر: أوضحت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سعر الشعير بداية من 2020.

وقالت المؤسسة السعودية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إن أنباء رفع سعر بيع كيس الشعير بداية من يناير 2020 غير صحيحة تماماً.

وطالبت المؤسسة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للحصول على المعلومات الرسمية من مصدرها.

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