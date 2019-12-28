مؤسسة الحبوب السعودية توضح حقيقية رفع سعر الشعير بداية من2020

الرياض - مباشر: أوضحت المؤسسة العام للحبوب في المملكة العربية السعودية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سعر الشعير بداية من 2020.

وقالت المؤسسة السعودية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن أنباء رفع سعر بيع كيس الشعير بداية من يناير 2020 غير صحيحة تماماً.

وطالب المؤسسة، من جميع المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للحصول على المعلومات الرسمية من مصدرها.

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