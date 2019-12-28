أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: خيم الهدوء على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع أحجام تداول ضعيفة وسط احتفالات الكريسماس.

ورغم ذلك سرقت مكاسب الأسهم ومستوياتها التاريخية الأضواء خلال الأسبوع الماضي وسط التفاؤل التجاري، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الأسواق في العام المقبل.

محلل: احتمالية 50% لحدوث حركة تصحيحية بالأسهم الأمريكية

توقع كبير الاقتصاديين في شركة "فانجارد" أن الأسهم الأمريكية ستواجه موجة بيعية كبيرة في العام المقبل مع الثقة الزائدة للمستثمرين في حدوت طفرة اقتصادية جديدة.

البرلمان الإيطالي يقر موازنة الحكومة بـ2020 في تصويت ثقة

أقر البرلمان الإيطالي موازنة عام 2020 قبل أسبوع من الموعد النهائي لنهاية العام، بفضل تصويت بالثقة في مجلس النواب.

"بوينج" تعلن رحيل رئيسها التنفيذي عن منصبه

أعلنت "بوينج" رحيل الرئيس التنفيذي للشركة "دينيس مويلينبورج" في الوقت الذي تكافح فيه عملاق صناعة الطائرات بعد حادثتين مميتتين لطراز "737 ماكس".

ترامب عن المستويات القياسية للأسهم الأمريكية: "الأفضل لم يأت بعد"

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبداء الفخر بأداء أسواق الأسهم، مع التأكيد على "الأفضل لم يأت بعد".

مع مكاسب الأسهم والسندات معاً.. العريان: المستثمرون يعيشون في حلم

تتجه الأسهم والسندات خلال العام الحالي إلى حصد مكاسب سنوية متزامنة هي الأكبر في نحو عقدين.

"ترافيس كالانيك" يرحل عن مجلس إدارة أوبر

أعلنت أوبر اعتزام عضو مجلس الإدارة "ترافيس كالانيك" مغادرة من منصبه في نهاية الشهر الجاري.

توقعات بارتفاع الأسهم الأمريكية 22% في عام 2020

توقع محلل أمريكي ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال العام المقبل، لتواصل مستوياتها القياسية المسجلة في الفترة الحالية.

الصين تقترب من طرح عملتها الرقمية الجديدة

أعلن مسؤول في بنك الشعب الصيني أن العملة الافتراضية المتوقع إصدارها من البنك المركزي ستكون مختلفة عن العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها.

"بلاكستون" للمستثمرين: راقبوا الذهب في 2020

أوصى خبير استراتيجي في "بلاكستون" بمراقبة الذهب في العام المقبل وذلك مع اتجاه المعدن لتحقيق مكاسب قوية في العام الجاري.

واردات الصين من فول الصويا الأمريكي تقفز لأعلى مستوى بعامين

ارتفعت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو 20 شهراً خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لمزيد من الشحنات القادمة من الولايات المتحدة قبل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

رئيس وزراء اليابان يطالب الشركات بزيادة أجور الموظفين

طالب رئيس وزراء اليابان قادة الشركات في بلاده بزيادة الأجور لدعم انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

الصين تخطط لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال 2020

تستعد الصين لاستقبال العام الجديد بضخ استثمارات كبرى جديدة لتحسين البنية التحتية في عام 2020.

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 15% في العام المقبل

أعلنت وزارة العمل في تركيا أنها تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15.03 بالمائة في العام المقبل.

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

قال وزير الطاقة الروسي إن اتفاق منظمة "أوبك" وحلفاؤها لخفض إنتاج النفط حقق استقراراً في السوق العالمي، لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد.

مفوضية الأوروبية: قد نحتاج لتمديد الموعد النهائي للمحادثات مع بريطانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية مع المملكة المتحدة.

إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود لأعلى مستوى في تاريخه

عاود إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصعود لأعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة 0.5 مليون برميل يومياً تقريباً في صافي الورادات من الخام.