خسائر الدولار تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: كان لخسائر الدولار الأمريكي الكلمة العليا في الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مع مكاسب قوية لليورو والإسترليني.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة خلال تعاملات اليوم مع ترقب التطورات بشأن الصفقة التجارية.

وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع مكاسب اليورو والإسترليني على خليفة تقارير بشأن مدة الفترة الانتقالية للبريكست وإنهاء المضاربين المراكز البيعية قبل نهاية العام.

مؤشرات الأسهم

ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية لمستوى قياسي جديد في ختام تعاملات اليوم، ليحقق مكاسب أسبوعية، بينما تراجع "ناسداك" للمرة الأولى في 11 جلسة متتالية.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في نهاية التعاملات مع التفاؤل التجاري لتسجل مكاسب أسبوعية.

بينما تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية الجلسة بعد إعلان بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع معدل البطالة في اليابان في الشهر الماضي لأدنى مستوى في 27 عاماً.

كما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق آخر، نما اقتصاد فيتنام بأكثر من 7 بالمائة في 2019 للعام الثاني على التوالي.

ارتفاع النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي عند التسوية لتحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 بالمائة بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، كما انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة.

في حين عاود إنتاج النفط الأمريكي الصعود إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 12.900 مليون برميل يومياً.

كما كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط لأول مرة في 3 أسابيع.

أما أسعار الذهب فقد ارتفعت للجلسة الرابعة أيضاً عند تسوية التعاملات مع خسائر الدولار لتحقق مكاسب أسبوعية قوية تتجاوز 37 دولاراً.