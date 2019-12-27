صندوق النقد: التيسير النقدي في تركيا ذهب بعيداً جداً

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن تيسير السياسة النقدية في تركيا قد "ذهب بعيداً جداً"، داعياً أنقرة إلى سياسة مالية محايدة في العام المقبل.

وخفض المركزي التركي معدل الفائدة بشكل حاد في العام الجاري منذ يوليو/تموز الماضي بمقدار 1200 نقطة أساس لتصل إلى 12 بالمائة.

وأوصى صندوق النقد الدولي في بيان صادر اليوم الجمعة، تركيا باتخاذ موقف مالي محايد في العام المقبل، مشيراً إلى أن تقليصاً متواضعاً ضروري لضمان بقاء الدين العام منخفضًا.

وفي حين ساعد التحفيز المالي الأخير الاقتصاد على التعافي، فقد زاد العجز الأساسي بشكل كبير حيث قامت أنقرة بمراجعة عجز موازنتها المتوقع لعام 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقًا.

وأضاف صندوق النقد: "نظرًا لتوقعات التضخم التي لا تزال مرتفعة يجب أن تركز على خفض التضخم بشكل دائم، مما سيساعد على خفض معدلات الفائدة"، مشيراً إلى أن التيسير الأخير للسياسة النقدية قد ذهب أبعد من اللازم.

وأوضح صندوق النقد أن السياسة المالية يجب أن تكون عاملاً رئيسياً للسياسات الحكومية، داعياً أيضاً إلى سياسة نقدية أوضح لتعزيز الشفافية ومصداقية البنك المركزي.