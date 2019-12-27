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الارصاد الاردنية : زخات ثلوج فوق 1500م

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الارصاد الاردنية : زخات ثلوج فوق 1500م الارصاد الاردنية : زخات ثلوج فوق 1500م

جى بي سي نيوز  : قالت دائرة الارصاد الجوية انه وبمشيئة الله يستمر تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي؛ لتبقى الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة ؛مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح لهطولات زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500م فوق سطح البحر.الرياح غربية نشطة السرعة ، تضعف شدتها تدريجياً مع ساعات الليل.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية من:
- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة وأماكن تجمع المياه.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر حدوث البرق وتساقط البرد .
- خطر الانزلاق على الطرقات .

جي بي سي نيوز

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