محدث.. النفط يرتفع عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية قوية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي مجدداً عند 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

فيما كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 منصات خلال الأسبوع الجاري.

وتلقت أسعار النفط الدعم بآمال إنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات، وهو النزاع الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وترك تساؤلات حول مستقبل الطلب على النفط.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي إن اتفاق منظمة "أوبك" وحلفاؤها لخفض إنتاج النفط حقق استقراراً في السوق العالمي، لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1 بالمائة مسجلأ 61.72 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الخام الأمريكي مكاسب بنحو 2.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 68.11 دولار للبرميل.