أخبار عاجلة

كلبان يحميان امرأة من سطو مسلح -
أيمن يونس: مشكلة الأندية المصرية أنها تقييم المدربين وفقا للنتائج وليس المعايير الفنية -
٣ شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر -
سوليست الباليه 'كل اللي أعرفه عن الباليه بنات وبس' -
ماذا نعرف عن ثاني أكبر حيوان على وجه الأرض؟ -
الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل -
استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال -
اسأل مع دعاء | د. وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي -
لعلهم يفقهون - اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين -
تصريحات عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر عقب الفوز على طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس سويسرا: مشروع عملة فيسبوك فشل في شكله الحالي

Google+ Print
رئيس سويسرا: مشروع عملة فيسبوك فشل في شكله الحالي رئيس سويسرا: مشروع عملة فيسبوك فشل في شكله الحالي

مباشر: قال رئيس سويسرا المنتهية ولايته إن مشروع عملة فيسبوك "ليبرا" فشل في شكله الحالي وبحتاج إلى التعديل من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف "أولي مورير"، لمحطة إذاعة سويسرية "إس.آر.إف" اليوم الجمعة: "لا أعتقد لدى الليبرا فرصة في شكلها الحالي، لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تقوم عليها"، بحسب "سي.إم.بي.سي" الأمريكية.

وتابع وزير المالية السويسري والرئيس المنتهية ولايته: "المشروع بهذا الشكل فشل".

وأثارت خطط العملة الرقمية التي يقودها "فيسبوك"والمتوقع إصدارها في العام المقبل مخاوف بين المنظمين والسياسيين تتراوح من الخصوصية إلى قدرتها على التأثير في السياسة النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

وقال "ديفيد ماركوس" أحد مؤسسي "فيسبوك" وأحد المسؤولين عن مشروع "ليبرا" إن العقبات التنظيمية قد تؤدي إلى تأخير الإطلاق بعد الموعد المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.

وتخطط "فيسبوك" لدعم العملة الرقمية باحتياطي من الأصول مثل الودائع المصرفية والديون الحكومية ويهدف هذا الهيكل إلى تعزيز الثقة وتجنب تقلبات الأسعار التي تعاني منها العملات المشفرة الأخرى.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"