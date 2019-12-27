رئيس سويسرا: مشروع عملة فيسبوك فشل في شكله الحالي

مباشر: قال رئيس سويسرا المنتهية ولايته إن مشروع عملة فيسبوك "ليبرا" فشل في شكله الحالي وبحتاج إلى التعديل من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف "أولي مورير"، لمحطة إذاعة سويسرية "إس.آر.إف" اليوم الجمعة: "لا أعتقد لدى الليبرا فرصة في شكلها الحالي، لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تقوم عليها"، بحسب "سي.إم.بي.سي" الأمريكية.

وتابع وزير المالية السويسري والرئيس المنتهية ولايته: "المشروع بهذا الشكل فشل".

وأثارت خطط العملة الرقمية التي يقودها "فيسبوك"والمتوقع إصدارها في العام المقبل مخاوف بين المنظمين والسياسيين تتراوح من الخصوصية إلى قدرتها على التأثير في السياسة النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

وقال "ديفيد ماركوس" أحد مؤسسي "فيسبوك" وأحد المسؤولين عن مشروع "ليبرا" إن العقبات التنظيمية قد تؤدي إلى تأخير الإطلاق بعد الموعد المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.

وتخطط "فيسبوك" لدعم العملة الرقمية باحتياطي من الأصول مثل الودائع المصرفية والديون الحكومية ويهدف هذا الهيكل إلى تعزيز الثقة وتجنب تقلبات الأسعار التي تعاني منها العملات المشفرة الأخرى.