توقعات بارتفاع اليورو أمام الدولار في عام 2020

مباشر: توقع محللون أن يشهد اليورو مكاسب قوية أمام الدولار في العام المقبل، مع تحسن النظرة الاقتصادية لدول منطقة العملة الموحدة.

وبحسب تقديرات المحللين في مسح لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، فإن العملة الأوروبية الموحدة من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 4 بالمائة إلى 1.16 دولار في العام المقبل.

وأكد المحللون أن اليورو سوف يستفيد من تحسن النظرة الاقتصادية العالمية وتلاشي التوترات السياسية.

وتشير أسواق عقود الخيارات أيضًا إلى تحسن الثقة في العملة الأوروبية الموحدة والتي بلغت أعلى مستوى لها في 4 أشهر، حيث ارتفعت الرغبة في المخاطرة على نطاق واسع مع بوادر تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو إلى 1.1181 دولار، وهو الأقوى منذ 12 أغسطس/آب، ولكن يتجه لخسائر بنحو بحوالي 3 بالمائة هذا العام، بعد تراجع 4.5 بالمائة في عام 2018.