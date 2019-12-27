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محدث.. الذهب يسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 37 دولاراً

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محدث.. الذهب يسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 37 دولاراً محدث.. الذهب يسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 37 دولاراً

مباشر: ارتفعت  الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

ويأتي ارتفاع  قيمة المعدن النفيس مع تراجع قوي للدولار وسط انتظار مزيد من الوضوح حول الصفقة التجارية.

وخلال الأسبوع الجاري، حقق الذهب مكاسب 2,5 بالمائة أو ما يعادل 37.2 دولار، والتي من شأنها أن تمثل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" إنه يعتقد أن المعدن بمثابة استثمار أكثر استدامة على المدى الطويل مقارنة بالأصول المالية.

كما أن مكاسب الذهب تصل إلى 18 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، ليتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن بيانات صينية أظهرت أن أرباح الشركات الصناعية نمت بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني لكن الضعف الكبير في الطلب المحلي يظل مصدر خطر على أرباح الشركات في العام المقبل.

وعند تسوية جلسة اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 1518.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة إلى مستوى 1513.30 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 96.969.

مباشر (اقتصاد)

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