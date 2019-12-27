الشركات الأمريكية تغلق 8 منصات للتنقيب عن النفط

مباشر: هبط عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في 3 أسابيع، بينما استقرت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 8 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 677 منصة.

بينما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند مستوى 125 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم فبراير/شباط عند مستوى 61.71 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة إلى 68.08 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بنحو 6.3 بالمائة ليصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.