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إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود لأعلى مستوى في تاريخه

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إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود لأعلى مستوى في تاريخه إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود لأعلى مستوى في تاريخه

مباشر: عاود إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصعود لأعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة 0.5 مليون برميل يومياً تقريباً في صافي الورادات من الخام.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع بنحو 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 12.900 مليون برميل يومياً.

وبلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوى في تاريخه مجدداً على صعيد المستويات الأسبوعية والتي سبق وسجلها في نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.800 مليون برميل يومياً في الأسبوعين الماضيين.

وبالنسبة لصادرات النفط الأمريكية، فتراجعت بنحو 236 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.397 مليون برميل يومياً.

في حين شهدت واردات النفط في الولايات المتحدة زيادة 230 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنقضي لتصعد إلى مستوى 6.809 مليون برميل يومياً.

ومع زيادة الواردات وتراجع الصادرات من النفط الأمريكي، فإن صافي واردات الخام سجل ارتفاعاً بنحو 466 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتصل إلى 3.412 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات النفطية، فإن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع 1.7 مليون برميل.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار مليوني برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 68.10 دولار للبرميل.

في حين استقر سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 61.66 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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