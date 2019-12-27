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الملك سلمان يُقر مقترحات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بالقطاع الحكومي

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الملك سلمان يُقر مقترحات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بالقطاع الحكومي الملك سلمان يُقر مقترحات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بالقطاع الحكومي

                                                         

الرياض - مباشر: أقر خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعض المقترحات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي والشبه الحكومي.

وأوضح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقاً للجريدة الرسمية - أم القرى- اليوم الجمعة، أنه اطلع على محضر اللجنة المالية رقم 65، المتضمن دراسة العرض المقدم من وزارة المالية بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

ووافق الملك سلمان على مقترحات اللجنة المتمثلة في التالي:

- إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في تقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.

والتنسيق لتحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، على أن يراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.

-تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخه.

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