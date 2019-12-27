ارتفاع أسعار الحديد مع تكهنات تسارع الطلب

مباشر: ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار الصلب وتوقعات بزيادة الطلب على الخام.

واستفاد الخام من تقارير تشير إلى تخفيف تدابير مكافحة الضباب الدخاني في مدينة "تانغشان" وهي الأكبر في صناعة الصلب في الصين، ما قد يدعم زيادة الطلب على الخام.

وذكر موفر بيانات المعادن في الصين "شنغهاي ميتال ماركت" أمس الخميس أن مدينة "تانغشان" أنهت حالة تأهب للتلوث من المستوى الثاني الصادر يوم الإثنين.

وكان هذا التحذير بشأن الضباب الدخاني في الصين يعني ضرورة قيام مصانع الصلب بالحد من عملياتها، مما يقلص من الطلب على مواد صناعة الصلب.

وأنهت عقود خام الحديد تسليم مايو/أيار المقبل جلسة اليوم في بورصة داليان للسلع بارتفاع 1.2 بالمائة لتصل إلى 642.50 يوان (91.83 دولار) للطن.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام الحديد تسليم شهر يناير/كانون الثاني في بورصة سنغافورة بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 89.75 دولار للطن.