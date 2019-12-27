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الملك سلمان يوجه بمراعاة عنصرين قبل اقتراح أعباء مالية إضافية

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الملك سلمان يوجه بمراعاة عنصرين قبل اقتراح أعباء مالية إضافية الملك سلمان يوجه بمراعاة عنصرين قبل اقتراح أعباء مالية إضافية

 

الرياض - مباشر: وجه خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بضرورة مراعاة عنصرين قبل اقتراح أي أعباء مالية إضافية بالمملكة.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقاً للجريدة الرسمية - أم القرى- اليوم الجمعة، إنه اطلع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1746 بشأن العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان (التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب).

وأشار، إلى أن الكتاب تضمن في البند الأول تشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع،ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات.

كما تقوم اللجنة، بإعداد توصيات لكل تحدي، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية .

واطلع الملك سلمان، على ما رآه مجلس الشـؤون الاقتصـادية والتنميـة بشأن التحديات المتعلقة بالقطاعات المشتركة، والمتضمنة توجيه جميع الجهات الحكومية بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة، وذلك دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020.

وألمح، إلى ضرورة أن تراعى الدراسة عنصرين (معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة - حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة).

وتابع: "ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه".

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