ارتفاع الدين العام الى 30.195 مليار دينار

جي بي سي نيوز :- بلغ إجمالي الدين العام في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، 30.195 مليار دينار،فقد شكل 96.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وأشارت النشرة إلى أن عجز الموازنة العامة بلغ 1.133 مليار دينار في نهاية تشرين أول/ أكتوبر من العام الحالي، فيما ارتفع حجم الإيرادات العامة بنسبة 1.6% لتسجل 6.045 مليار دينار.

وارتفع أيضا، حجم الإنفاق العام بنسبة 5.5% في نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ليسجل مستوى 7.178 مليار دينار.