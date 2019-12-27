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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لمستويات قياسية جديدة

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لمستويات قياسية جديدة محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لمستويات قياسية جديدة

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتتبع التفاؤل الذي خيّم على "وول ستريت".

وينصب تركيز المستثمرين إلى حد كبير على التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتدافع المستثمرون على الأصول الخطرة منذ الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت مبكر هذا الشهر.

ويشهد الجانبين في الوقت الحالي عملية تحويل الاتفاق التجاري إلى نص كتابي يتم توقيعه على الأرجح في أوائل الشهر المقبل، على حد قول وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب تاريخية خلال تعاملات اليوم مع آمال الصفقة التجارية المرتقبة.

يجدر الإشارة إلى أن البورصات الأوروبية توقفت عن العمل يومي الأربعاء والخميس في عطلة رسمية احتفالاً بأعياد رأس السنة.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 419.7 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً ليرتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

كما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 7644.9 نقطة ليحقق مكاسب أسبوعية 0.8 بالمائة.

فيما ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 13337.1 نقطة، ليسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.1 بالمائة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 6037.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1.1176 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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