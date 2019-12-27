محلل يتوقع تراجع 15% للأسهم الأمريكية في بداية 2020

مباشر: حذر مدير استثمار من تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 15 بالمائة على الأقل في أوائل العام المقبل، رغم ارتفاعها لمستويات قياسية في الوقت الحالي.

وقال "جاك أبلين" كبير مسؤولي الاستثمار في "كريست كابيتال" في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "عمليات تقييم الأسهم تبدو مبالغة إلى حد كبير، حققنا صعود 30 بالمائة هذا العام بفضل نمو أرباح الشركات بنسبة 3 بالمائة فقط".

ويأتي تصريحات "أبلين" في الوقت الذي تعيش فيه الأسهم الأمريكية لحظات سعيدة مع ارتفاعها لأعلى مستوى في تاريخها بدعم التفاؤل التجاري.

وأضاف "أبلين":"لا يمكنني رؤية محفز محدد ما لم تكن معدلات الفائدة المرتفعة هي التي ستؤدي إلى انخفاض".

وأوضح: "من منظور التقييم، من الصعب أن نشهد المزيد من التوسع في معدل السعر إلى الربحية دون انخفاض معدلات الفائدة".