عضو بالمركزي الأوروبي يستبعد الخروج من الفائدة السالبة في 2020

مباشر: يستبعد محافظ البنك المركزي في النمسا "روبرت هولتسمان" أن يصبح البنك المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بزيادة معدل الفائدة إلى النطاق الإيجابي في عام 2020.

وقال عضو السياسة النقدية في المركزي الأوروبي خلال بيان نقلته وكالة رويترز، اليوم الجمعة: "لا اعتقد بإمكانية التحول إلى بيئة معدلات الفائدة في النطاق الإيجابي خلال العام المقبل".

وكان المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع بنحو 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.5 بالمائة في وقت سابق من العام الحالي قبل أن رحيل "ماريو دراجي" عن رئاسة البنك.

وأضاف أن المخاوف قد تنمو مجدداً في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل عندما يقترب الموعد النهائي من الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "هناك قليل من الوقت للمفاوضات بشأن مستقبل العلاقات كما أن نتيجة المفاوضات مجهولة".

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة "كريستين لاجارد" بأن معدلات الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى يُبدي التضخم تقارباً ملحوظاً من المستهدف.