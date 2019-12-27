محدث.. أسعار النفط ترتفع بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: عاودت أسعار النفط الارتفاع لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي مجدداً عند 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وتلقت أسعار النفط الدعم بآمال إنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات، وهو النزاع الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وترك تساؤلات حول مستقبل الطلب على النفط.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي إن اتفاق منظمة "أوبك" وحلفاؤها لخفض إنتاج النفط حقق استقراراً في السوق العالمي، لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.06 بالمائة مسجلأ 61.72 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 68.11 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.