أبو الغيط يحدد 3 ركائز للنهوض باقتصاد الدول العربية

مباشر: قدمت الجامعة العربية رؤية شاملة بشأن النهوض الاقتصادي في الدول العربية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، بعنوان "تعزيز قوة الدولة الوطنية في العالم العربي"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة.

وركزت رؤية أبو الغيط، على تنويع الاقتصادات، والتركيز على الجوانب ذات القيمة المضافة العالية المتصلة بالمعرفة والابتكار، مع منح الأولوية للنمو المولد للوظائف بالنظر لما تمثله بطالة الشباب من مشكلة كبرى وعامل رئيسي من عوامل الاضطراب المجتمعي في الكثير من الدول العربية.

وسلط الأمين العام الضوء خلال محاضرته على ثلاث ركائز أساسية لتحصين الدولة العربية وزيادة قدرتها على التصدي للمخاطر المُستجدة وهي: الركيزة الأمنية، وركيزة الحُكم الرشيد، والركيزة الاقتصادية، كثلاثة أضلاع متكاملة، يُعزز بعضها البعض، وتُمثل معاً "مثلث الاستقرار والازدهار" للدولة العربية المعاصرة.



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