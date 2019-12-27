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سوق الأسهم السعودي يرتفع 0.7% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً

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سوق الأسهم السعودي يرتفع 0.7% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً سوق الأسهم السعودي يرتفع 0.7% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً

الرياض – مباشر: ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 0.74 في المائة؛ ما يعادل 61.75 نقطة، مسجلاً 8353.14 نقطة، بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ8291.39 نقطة في الأسبوع السابق.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم السوق السعودي تعاملات الأسبوع متراجعاً هامشياً عند 9.04 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار)، مقارنة بنحو 9.05 تريليون ريال (2.414 تريليون دولار) بالأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة التداولات بنسبة 38.48 في المائة، لتصل إلى 21.88 مليار ريال (5.8 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقابل 35.57 مليار ريال (نحو 9.5 مليار دولار) قيمة تداولات الأسبوع السابق.

وبالمثل انخفضت كميات التداول بنسبة 22.1 في المائة، لتصل إلى 971.79 مليون سهم، مقابل 1.25 مليار سهم تداولات الأسبوع السابق.

وشهد السوق ارتفاع 17 قطاعاً، تصدرها الإعلام بنسبة 9.8 في المائة، والسلع طويلة الأجل بنحو 7.3 في المائة، ثم الخدمات التجارية بأكثر من 6 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت 4 قطاعات خلال مجمل تعاملات الأسبوع، أبرزها المرافق العامة بنسبة 0.36 في المائة، والبنوك بانخفاض 0.38 في المائة، والاتصالات بـ0.71 في المائة.

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