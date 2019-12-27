أخبار عاجلة

كلبان يحميان امرأة من سطو مسلح -
أيمن يونس: مشكلة الأندية المصرية أنها تقييم المدربين وفقا للنتائج وليس المعايير الفنية -
٣ شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر -
سوليست الباليه 'كل اللي أعرفه عن الباليه بنات وبس' -
ماذا نعرف عن ثاني أكبر حيوان على وجه الأرض؟ -
الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل -
استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال -
اسأل مع دعاء | د. وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي -
لعلهم يفقهون - اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين -
تصريحات عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر عقب الفوز على طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تسريب: سامسونج ستعجل في الإعلان عن Galaxy S11 و Fold 2

Google+ Print
تسريب: سامسونج ستعجل في الإعلان عن Galaxy S11 و Fold 2 تسريب: سامسونج ستعجل في الإعلان عن Galaxy S11 و Fold 2

أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن الجيل القادم من هواتفها الرائدة من سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S.

وكانت التسريبات السابقة تتحدث عن أن الشركة الكورية تعتزم الإعلان عن هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير 2020، وذلك خلال حدث خاص ستقيمه في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في مدينة برشلونة الإسبانية.

ولكن موقعًا إسرائيليًا قال إنه حصل على معلومات تفيد بأن سامسونج اختارت عدم الإعلان عن الجهاز في MWC 2020 الذي سوف ينطلق في 24 شباط/فبراير 2020، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 شباط/فبراير في الولايات المتحدة.

وأضاف موقع g-rafa.co.il أن سامسونج تعتزم خلال الحدث ذاته الإعلان عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، كما تعتزم الإعلان عن سماعة أذن لاسلكية جديدة، باسم (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، تمتاز بحجم أصغر، وبطارية أقوى، وآلية أكثر تقدمًا لإلغاء الضجيج. أما الشكل الخارجي لها، فسيكون مشابهًا للجيل الأول.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
بعد اتهامه بأنه أداة تجسس.. مؤسس ToTok يشرح سبب السماح بالتطبيق في الإمارات

بعد اتهامه بأنه أداة تجسس.. مؤسس ToTok يشرح سبب السماح بالتطبيق في الإمارات

حصاد 2019.. أبرز ما قدمته مايكروسوفت للمستخدمين خلال العام

حصاد 2019.. أبرز ما قدمته مايكروسوفت للمستخدمين خلال العام

هاتف جوجل Pixel 4A يأتي بتصميم مألوف وكاميرا فردية

هاتف جوجل Pixel 4A يأتي بتصميم مألوف وكاميرا فردية

سناب شات يستعد لإطلاق Bitmoji TV

سناب شات يستعد لإطلاق Bitmoji TV