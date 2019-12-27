حصاد 2019.. أبرز ما قدمته هواوي للمستخدمين خلال العام

لقد كان عام 2019 أحد الأعوام الأكثر إثارة في تاريخ الشركة الصينية (هواوي) Huawei؛ فمنذ بداية العام وهناك زخم كبير في الأخبار عن تطورات علاقتها بالولايات المتحدة، والدول الغربية، كما واجهت الشركة تُهمًا تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، والاحتيال المتعلق بتهربها المزعوم من العقوبات الأمريكية ضد إيران حتى فُرض عليها الحظر الأمريكي خلال شهر مايو، كما حظرت جوجل استخدام خدماتها، وحصولها على تحديثات أندرويد.

ولكن بالرغم من كل ذلك مضت الشركة في إطلاق منتجاتها للمستخدمين، وعملت على تطوير نظام تشغيل خاص بها أطلقت عليه اسم (HarmonyOS).

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته هواوي للمستخدمين خلال عام 2019:

1- هاتف Huawei Y5 Lite:

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بدأت شركة هواوي عام 2019 بإطلاق هاتف Huawei Y5 Lite يوم 3 يناير ليكون ثاني هواتفها الذكية التي تعمل بنظام Android Go، وهو النسخة الخفيفة من نظام أندرويد.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 5.45 بوصات، وبدقة 1440 × 720 بكسلًا، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.0 وتدعم تقنية التركيز التلقائي PDAF، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.2.

2- هاتف Honor Play 8A:

أطلقت Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – يوم 8 يناير هاتف Honor Play 8A، الذي يضم شاشة كبيرة ذات نتوء من من نوع IPS مقاسها 6.09 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا، إلى جانب كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ولكنه لا يضم مستشعرًا لبصمة الإصبع.

3- إطلاق هاتف P Smart 2019 في السعودية

أطلقت هواوي يوم 9 يناير هاتفها Huawei P Smart في السوق السعودي، ويقدم الهاتف تجربة مستخدم عالية الجودة حيث تعتمد الكاميرات الخلفية والأمامية العالية الأداء على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شاشة مقاسها 6.21 بوصات، ويعمل بمعالج Kirin 710 ثماني النوى.

4- حاسوب Huawei MateBook 13:

أعلنت هواوي يوم 8 يناير – خلال مشاركتها في معرض CES 2019 – عن حاسوب MateBook 13 الذي يأتي بشاشة تعمل باللمس FullView مقاسها 13 بوصة، وبدقة 2160 × 1440 بكسلًا. ويتوافر بطرازين الأول يعمل بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i5 مع بطاقة رسوميات من إنتل أيضًا UHD Graphics 620، أما الثاني فيعمل بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i7، وبطاقة رسوميات منفصلة من إنفيديا Nvidia GeForce MX 150.

5- هاتف Honor View 20:

بدأت شركة Honor يوم 22 يناير في إطلاق هاتفها Honor View 20 عالميًا، وكانت البداية في فرنسا بعدما أطلقته في الصين خلال شهر ديسمبر 2018. كما أطلقته في دولة الإمارات يوم 26 يناير، ثم بعد ذلك في باقي الدول العربية.

يندرج هاتف Honor View 20 تحت فئة الهواتف المتوسطة ذات الأسعار المعقولة، ويأتي بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.4 بوصة، وبدقة 2310×1080 بكسلًا. ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 48 ميجابكسل مع وجود المستشعر الثلاثي الأبعاد 3D ToF، وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل، ويعمل بمعالج هواوي Hisilicon Kirin 980 ثماني النوى.

6- شريحة Huawei Balong 5000 لشبكات 5G:

أطلقت هواوي يوم 24 يناير معالج متعدد الأوضاع يحمل اسم (Huawei Balong 5000) الخاص بشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى أنه يدعم أجهزة الجيل الثاني والثالث والرابع، وقد أطلقت أيضًا أول جهاز يستخدم هذا المعالج في الأسواق وهو جهاز التوجيه Huawei 5G CPE Pro الذي يوفر أسرع اتصال لاسلكي.

7- الهاتف القابل للطي Mate X:

أعلنت شركة هواوي يوم 24 فبراير – خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2019 – عن أول هاتف ذكي لها قابل للطي يحمل اسم (Mate X) ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يأتي هاتف Mate X بشاشة قابلة للطي نحو الخارج، ويمكن استخدامها بثلاث طرق مختلفة اعتمادًا على كيفية حمل الجهاز، فعند فتح الجهاز كجهاز لوحي ستجد الشاشة الرئيسية مقاسها 8 بوصات وبدقة 2480×2200 بكسلًا، وعند طيه يكون هناك شاشتان الأولى مقاسها 6.6 بوصات، وبدقة 2480×1148 بكسلًا، أما الشاشة الأخرى فسيكون مقاسها 6.38 بوصات وبدقة 2480×892 بكسلًا.

كما أن هواوي تخلت عن وجود notch في شاشة الجهاز واستبدلته بحافة جانبية مثبت بها كاميرا ثلاثية تقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب استخدام الجهاز.

وبالرغم من أن الإعلان عن هذا الهاتف كان في شهر فبراير إلا أن هواوي أجلت إطلاقه مرتين ولم تتمكن من طرحه عالميًا حتى الآن، ولكن في يوم 23 أكتوبر أعلنت فتح باب الحجز المسبق في الصين مع وعد بإطلاقه يوم 15 نوفمبر، حيث كثفت التسويق في الصين لتعويض ضعف مبيعاتها عالميًا في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

8- حاسوب MateBook X Pro:

أعلنت شركة هواوي يوم 24 فبراير أيضًا عن حاسوبين محمولين هما: حاسوب MateBook X Pro، ونسخة جديدة من حاسوب MateBook مع شاشة بقياس 14 بوصة.

يأتي حاسوب MateBook X Pro بشاشة تعمل باللمس مقاسها 13.9 بوصة وبدقة 3000×2000 بكسلًا، وبكثافة 260 بكسلًا في البوصة الواحدة. كما يعمل بالجيل الثامن من معالجات إنتل Core i7 8565U، أو Core i5-8265U وبطاقة رسوميات من إنفيديا GeForce MX250.

9- هواتف Huawei P30:

أعلنت هواوي يوم 26 مارس – خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الفرنسية باريس – عن سلسلة هواتف Huawei P30 التي تضم هاتفين هما: Huawei P30، وHuawei P30 Pro، وبينما يحمل كلا الهاتفين التصميم نفسه تقريبًا إلا أن P30 يختلف عن P30 Pro في العديد من الميزات، أبرزها أن هاتف P30 Pro يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات توفر تكبيرًا بصريًّا حتى 10 مرات.

وفي يوم 6 سبتمبر أطلقت هواوي إصدارًا جديدًا من هاتف P30 Pro بتصميم شبيه بهواتف (بكسل) من جوجل، حيث ينقسم ظهر الهاتف إلى قسمين، أحدهما مطفأ اللون، والآخر لامع، وذلك إما باللون الأزرق، أو الأرجواني. ويعمل هذا الإصدار بنظام أندرويد 10، وذلك بالرغم من الحظر الأمريكي الذي فُرض عليها خلال شهر مايو.

11- سماعات Huawei FreeLace:

أعلنت هواوي أيضًا يوم 26 مارس عن سماعتها اللاسلكية Huawei FreeLace وأهم ما يميزها هو إمكانية شحنها مباشرة من هواتف هواوي، حيث تدعم السماعة تقنية HiPair التي تتيح شحنها عكسيًا عبر الهاتف بمجرد توصيل منفذ USB من النوع C المضمن بالسماعة بالهاتف، لذلك فهي متوافقة مع أي جهاز يحمل منفذ USB-C حيث ستبدأ بالشحن مباشرةً ودون أي مشاكل.

تتميز هذه السماعات بأنها وحدة واحدة، حيث يتم ربطها بحزام خلف الرقبة، مع وجود أزرار للتحكم في مستوى الصوت والوصول إلى مزايا أخرى، بالإضافة إلى اتصال طرفي السماعة ببعضهما مغناطيسيًا، وعندما يلتصق الطرفان معًا تتوقف السماعة عن التشغيل تلقائيًا، وهي طريقة رائعة لضمان عدم تشغيلها واستهلاك البطارية عن طريق الخطأ.

10- نظارة Huawei x Gentle Monster:

أعلنت هواوي عن منتج جديد ومختلف في نهاية مؤتمرها الخاص بسلسلة هواتف P30، وهو عبارة عن نظارة ذكية طورتها بالتعاون مع شركة Gentle Monster الكورية المتخصصة في إنتاج النظارات الطبية والشمسية.

وتتميز نظارة هواوي بإمكانية الرد على المكالمات من خلال النقر على ذراع النظارة، والذي يتضمن زوج من المايكروفونات بالإضافة إلى سماعة، كما تحمل النظارة بطارية كبيرة سعتها 2200 ميللي أمبير/ساعة، والتي يمكن شحنها لاسلكيا من خلال علبة النظارة أو عبر منفذ USB C، ولكن أهم ما يميزها هو كونها تشبه النظارات العادية أو التقليدية، كما أنها لا تحمل أي كاميرا للحفاظ على الخصوصية.

11- حاسوب Matebook E 2019:

أعلنت هواوي يوم 12 أبريل عن نسخة مطورة من جهاز (MateBook E) الأصلي – الذي أطلقته لأول مرة في عام 2017 – وهذه النسخة تعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 850 بدلًا من معالجات إنتل.

يقع حاسوب Matebook E 2019 تحت فئة حواسيب (2 في 1)، حيث يحتوي على شاشة تعمل باللمس من نوع IPS، ومقاسها 12 بوصة وبدقة 2160×1440 بكسلًا، كما يتوافر بخيارين من حيث ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وخيارين من حيث سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت من فئة USF NAND.

12- هاتف P smart Z:

أعلنت هواوي يوم 9 مايو عن هاتف P smart Z وهو أول هاتف ذكي لها يضم شاشة كاملة تمامًا بلا أي نتوء، وذلك بفضل الكاميرا الأمامية المنبثقة التي تختفي داخل الجهاز وتخرج حين الحاجة إليها فقط.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD مقاسها 6.59 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل أما الكاميرا الأمامية المنبثقة، فهي بدقة 16 ميجابكسل، ويعمل بمعالج Kirin 710F ثماني النوى.

13- هواتف HONOR 20:

أعلنت (هونر) HONOR يوم 21 مايو عن سلسلة هواتف (هونر 20) التي يتصدرها هاتف (HONOR 20 PRO) بفضل تصميمه الفريد، وشاشة العرض الكاملة، والكاميرا رباعية العدسات المشابهة للكاميرا الموجودة بهاتف Huawei P30 Pro المميز، كما يوفر لك تجربة استخدام متطورة بفضل الأداء القوي، والتقنيات الذكية. وقد أطلقت الشركة هذا الهاتف في الأسواق مع بداية شهر أغسطس بسعر 545 دولارًا.

14- إطلاق هاتف (HUAWEI Mate 20 X (5G:

أطلقت هواوي يوم 7 يوليو هاتف HUAWEI Mate 20 X 5G وهو أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس، حيث يمتاز بشريحتي اتصال إحداهما لشبكات الجيل الخامس، والأخرى للجيل الرابع.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة مقاسها 7.2 بوصات، وبدقة 1080 × 2244 بكسلًا، ويعمل بمعالج Kirin 980 مع شريحة Balong 5000 التي تتيح الاتصال بجودة فائقة بشبكة الجيل الخامس، مع قدرتها على التحول إلى الاتصال بشبكات الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع بالإضافة إلى نظم أخرى للشبكات.

15- نظام التشغيل HarmonyOS:

أعلنت هواوي يوم 9 أغسطس – خلال حدثها السنوي للمطورين (HDC.2019) – عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها (HarmonyOS) والقائم على تقنية Microkernel ليوفر تجربة سلسة في جميع السيناريوهات، حيث تصفه الشركة بأنه منصة تشغل للعديد من الأجهزة، بما في ذلك: الهواتف، والساعات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة التلفزيون، وغيرها.

وقد صرح (فنسنت بانج) Vincent Pang، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقه أوروبا الغربية في هواوي يوم 15 نوفمبر بأن نظام HarmonyOS للأجهزة المحمولة سيكون جاهزًا للعمل على الهواتف الذكية في غضون ستة إلى تسعة أشهر قادمة.

16- تحديث واجهة المستخدم EMUI 10:

أعلنت هواوي خلال حدثها السنوي للمطورين أيضًا عن تحديث واجهة المستخدم EMUI10، الذي يشمل التصميم المبتكر لتجربة المستخدم UX، واستخدام نمط الألوان الداكنة الجديد الذي يقدم مستويات أعلى من الراحة البصرية، ويعتمد على تقنيات هواوي لدعم مكالمات الفيديو عالية الدقة بين عدة أجهزة وهواتف، وغير ذلك الكثير.

17- تلفاز HONOR Vision:

أطلقت HONOR يوم 19 أغسطس تلفازًا جديدًا يحمل اسم (HONOR Vision)، ويعمل اعتمادًا على شرائح عرض Honghu 818 الذكية، ووحدة المعالجة العصبونية للكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ومعالج الواي فاي، كما أنه أول تلفاز ذكي في العالم يعمل بنظام (هارموني أو إس) HarmonyOS المطوَّر من قبل هواوي.

18- هاتف HUAWEI nova 5T:

أعلنت هواوي يوم 25 أغسطس عن هاتف HUAWEI nova 5T الذي يتمتع بتصميم أنيق، ويقدم أداءً قويًا. ويأتي بشاشة مقاسها 6.26 بوصة بدقة 2340 × 1090 بكسل، ويضم كاميرا خلفية رباعية العدسات تدعم الذكاء الاصطناعي؛ الأساسية: بدقة بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: عدسة ذات زاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، والثالثة: عدسة ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة:عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل بمعالج Kirin 980.

19- هاتفا Honor Play 3 وHonor 20S:

أعلنت Honor يوم 4 سبتمبر عن هاتفين جديدين يقدمان التصميم ذاته تقريبًا، ولكن مع اختلاف في المواصفات.

هاتف Honor Play 3: يأتي بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل بمعالج Kirin 710F.

هاتف Honor 20S: يأتي بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.26 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بكسلًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل بمعالج Kirin 810.

20- سماعات HUAWEI FreeBuds 3:

أعلنت هواوي يوم 9 سبتمبر عن سماعتها اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 3 المزودة بتقنية صوت الاستريو، والتي تعمل بمعالج Kirin A1 المطور ذاتياً. وتمتاز هذه السماعات بقدرتها الاستثنائية على التقاط الصوت بكفاءة عالية، ما يضمن إجراء المكالمات التي تبدو وكأنها محادثة وجهًا لوجه، فضلًا عن ميزة إلغاء الضجيج النشطة التي تتيح تجربة موسيقية غامرة. وقد أطلقتها الشركة في الأسواق خلال شهر نوفمبر.

21- هواتف Huawei Mate 30:

أعلنت هواوي يوم 19 سبتمبر عن هاتفين جديدين هما: Mate 30، وMate 30 Pro بدون خدمات جوجل، وذلك في ظل الحظر الأمريكي المفروض على الشركة.

يشترك الهاتفان في العديد من المواصفات مثل: نوع المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، ودعم مستشعر لبصمة الإصبع في الشاشة، وتقنيات الشحن السريع، ولكنهما يختلفان في أشياء، مثل: حجم الشاشة، والكاميرا الخلفية حيث يضم هاتف Mate 30 Pro كاميرا خلفية رباعية العدسات، بينما يضم Mate 30 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

22- ساعة Watch GT 2:

أعلنت هواوي يوم 19 سبتمبر أيضًا عن ساعتها الذكية Watch GT 2 التي تعمل بنظام التشغيل LiteOS الذي طورته هواوي. وتعمل بمعالج Kirin A1، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.1، وحساسات لمراقبة نبضات القلب. وتمتاز هذه الساعة بأنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

23- تلفاز Huawei Vision:

أعلنت هواوي يوم 19 سبتمبر أيضًا عن جهاز تلفاز جديد يحمل اسم (Huawei Vision)، والذي يدعم تقنية 4K، ويعمل بنظام التشغيل الخاص بالشركة HarmonyOS.

ويأتي جهاز (Huawei Vision) بطرازين من حيث حجم الشاشة، الأول: 65 بوصة، والثاني 75 بوصة، ويمتازان بدعم تقنية Quantum Dot، والحواف المعدنية، مع كاميرا منبثقة للاتصال المرئي.

24- هاتف Huawei Y9s:

أعلنت هواوي يوم 8 نوفمبر عن هاتف Huawei Y9s الذي يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية منبثقة، إلا أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بالنظر إلى المعالج، وباقي المواصفات.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.59 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، ويعمل بمعالج Kirin 710F مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

25- حاسوب MatePad Pro وأجهزة أخرى:

أعلنت هواوي يوم 25 نوفمبر خلال حدث خاص أقيم في مدينة شنغهاي الصينية عن حاسوبها اللوحي MatePad Pro – المنافس الجديد لحواسيب (آيباد برو) iPad Pro من آبل، و(جالاكسي تاب إس 6) Galaxy Tab S6 من سامسونج – ويمتاز هذا الحاسوب اللوحي بكاميراته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة على غرار بعض الهواتف الذكية التي أطلقت خلال العام. ويأتي الجهاز بشاشة من نوع AMOLED مقاسها 10.8 بوصات وبدقة 2560×1600 بكسلًا، ويعمل بمعالج Kirin 990.

كما أعلنت الشركة في اليوم نفسه عن حاسوب MateBook جديد بمقاسين، وجهازي تلفاز ذكيين هما: Smart Screen V65 وSmart Screen V75، ومكبر الصوت الذكي Sound X.

26- هواتف Honor V30:

أعلنت هونر يوم 26 نوفمبر عن هاتفين جديدين: Honor V30، وHonor V30 Pro وهما أول هواتف هونر التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعملان بمعالج هواوي الأحدث Kirin 990، ويمتازان بوجود كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات مُضمنة في الشاشة.

27- هواتف Huawei nova 6:

أعلنت هواوي يوم 4 ديسمبر عن سلسلة هواتف Huawei nova 6 التي تتضمن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس (Huawei nova 6 5G) يعمل بمعالج Kirin 990 ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وأمامية ثنائية العدسات مضمنة في ثقب بيضاوي الشكل في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، وهاتف Huawei nova 6 العادي، والذي يحمل تصميمًا متطابقًا، لكنه يفتقر إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع بطارية أصغر قليلًا، بالإضافة إلى هاتف Huawei nova 6 SE، وهو الهاتف الثالث ضمن هذه السلسلة، والذي يأتي بمواصفات متوسطة حيث يعمل بمعالج Kirin 810، ولكنه يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، وبطارية كبيرة بسعة 4200 ميلّي أمبير/ الساعة.

الجدير بالذكر أيضًا أن هواوي تعرضت هذا العام للعديد من المشاكل، وأبرزها ما يلي:

منذ بداية عام 2019 كانت هناك تطورات متلاحقة لعلاقة هواوي بالدول الغربية، كما واجهت الشركة تُهمًا تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، وعرقلة العدالة والاحتيال المتعلق بتهربها المزعوم من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ولفهم الأمر أكثر، نقدم لكم خطًا زمنيًا لما حدث بين هواوي من جهة والولايات المتحدة والدول الغربية من الجهة الأخرى: