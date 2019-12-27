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أوبو تعلن رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free

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أوبو تعلن رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free أوبو تعلن رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الخميس – إلى جانب هاتفي (رينو3) Reno3 و(رينو3 برو) Reno3 Pro – عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة (أوبو إنكو فري) Oppo Enco Free.

وتأتي (أوبو إنكو فري) مع محركات ديناميكية بقياس 13.4 ميليمترًا ومعدل استجابة للتردد يتراوح بين 16 هرتز إلى 20 هرتز. كما تأتي مع نظام للتموضع مقترن بدارة مغناطيسية مزدوجة، وعتاد آخر لتقديم صوت عالي الجودة.

وتأتي سماعات الأذن – الشبيهة بسماعات (آير بودز) AirPods من آبل – مع ثلاثة رؤوس لتناسب الأحجام المختلفة للآذان، وتزن 4.6 جرامات لكل زوج، وتدعم معيار IPX4 لمقاومة التعرق. وتدعم السماعات ميزة الاتصال الصوتي، وتأتي مع ميكرفون مزدوج لسماع الصوت الخارجي وإلغاء الضجيج، كما تدعم تقنية (بلوتوث 5.0) ما يعني إمكانية استخدامها وهي بعيدة عن الهاتف لمسافة 10 أمتار.

أما بطارية السماعات فهي بسعة 31 ميلي أمبير/ساعة وتكفي للعمل لمدة 3 ساعات متواصلة من الاتصال و5 ساعات من الاستماع إلى الصوتيات، ولكن هذه المدة ترتفع لنحو 15 ساعة من وقت الاتصال، و25 ساعة من الاستماع إلى الصوتيات مع غطاء السماعات الذي يحتوي بطارية بسعة 410 ميلي أمبير/ساعة.

وستتوفر (أوبو إنكو فري) – التي تدعم الإيماءات للتحكم بالصوتيات، والرد على المكالمات – بثلاثة ألوان: الأبيض، والذهبي، والأسود، وبسعر يعادل 100 دولار أمريكي في الصين اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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