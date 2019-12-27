مكاسب ملحوظة للإسترليني واليورو مع تقارير تمديد الفترة الانتقالية للبريكست

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب التطورات المتعلقة بملف البريكست وإنهاء المضاربين المراكز البيعية قبل نهاية العام.

وتلقى اليورو الدعم من طلب راجع إلى سعي المضاربين لتسوية مراكزهم البيعية قبل حلول نهاية العام، وفقاً لما قاله "أولريش لوشتمان" المحلل في كومرزبنك في تصريحات مع وكالة رويترز.

وفي الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/كانون الأول، قلصت صناديق قروض الرافعة المالية من مراكزهم البيعية على اليورو إلى 9.16 مليار دولار وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في 2019 والبالغ 14.84 مليار دولار.

في حين استفاد الجنيه الإسترليني من صعود اليورو من جهة، وتصريحات أوروبية تشير إلى إمكانية تمديد الفترة الانتقالية للبريكست من جانب أخر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى تمديد الموعد النهائي لإجراء محادثات حول علاقات تجارية جديدة مع بريطانيا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل على أن تنتهي الفترة الانتقالية التي ستشهد التوصل لاتفاق بشأن شكل العلاقة التجارية بين الجانبين مع نهاية العام القادم.

ويأتي أداء عملتي المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بالتزامن مع أسبوع الكريسماس والذي يشهد عطلات نهاية العام.

وبحلول الساعة 3:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1177 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.9 بالمائة عند مستوى 1.3114 دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 0.8523 إسترليني.