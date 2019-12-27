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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 5.5 مليون برميل

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 5.5 مليون برميل مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 5.5 مليون برميل

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، تراجع مخزونات النفط بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتصل إلى 441.1 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تهبط 1.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.

بينما ارتفت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليوني برميل.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.06 بالمائة إلى 67.88 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة إلى 61.52 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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