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العراق.. لجنة برلمانية تتفق مع "سومو" على مناقشة أسعار النفط

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العراق.. لجنة برلمانية تتفق مع "سومو" على مناقشة أسعار النفط العراق.. لجنة برلمانية تتفق مع "سومو" على مناقشة أسعار النفط

 

مباشر: اتفقت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، مع شركة تسويق النفط "سومو"، على عقد اجتماع لمناقشة بيع النفط الخام، والنشرة الدولية التي يتم اعتمادها من قبل الشركة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لمدير شركة سومو، أمس الخميس، بهدف العمل على التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في تحقيق أفضل الواردات المالية في القطاع النفطي، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص عمل الشركة والعقود التي تبرمها في عملية بيع ونقل النفط الخام.

وأعرب رئيس اللجنة، هيبت الحلبوسي، خلال الاجتماع عن دعم اللجنة لعمل الشركة وأهمية دورها، مشيدا بالدور الذي تؤديه شركة سومو في تمثيل العراق دولياً.

وأكد الحلبوسي، على دعم اللجنة للشركة بكل الوسائل من أجل تطوير أدائها، وحماية نفط العراق من أي عمليات هدر أو ضياع بسبب سوء الإدارة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركة وتحول دون تحقيق الفائدة المرجوة لأهداف الشركة، باعتبارها مسوقا دولياً في ظل كون العراق من أكبر الدول في تصدير النفط الخام.

وطلب الحلبوسي، من إدارة شركة سومو تزويد اللجنة بأجوبة تحريرية ومعززة بالوثائق بشأن الأسئلة والاستفسارات التي وجهها رئيس وأعضاء اللجنة.

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