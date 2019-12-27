أخبار عاجلة

٣ شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر -
سوليست الباليه 'كل اللي أعرفه عن الباليه بنات وبس' -
ماذا نعرف عن ثاني أكبر حيوان على وجه الأرض؟ -
الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل -
استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال -
اسأل مع دعاء | د. وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي -
لعلهم يفقهون - اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين -
تصريحات عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر عقب الفوز على طنطا -
لقاء خاص مع أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عقب الهزيمة من أف سي مصر -
"إغاثة في الصحراء" يقدمها دراج متسابق لحيوان أضناه العطش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التقديرات

Google+ Print
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التقديرات هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التقديرات

مباشر: هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 161 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 3250 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف تهبط 145 مليار قدم مكعب.

أما على أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 518 مليار قدم مكعب مقارنة بمستوياتها في نفس الفترة من عام 2018.

 وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 4.4 بالمائة إلى 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"