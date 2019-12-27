هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التقديرات

مباشر: هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 161 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 3250 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف تهبط 145 مليار قدم مكعب.

أما على أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 518 مليار قدم مكعب مقارنة بمستوياتها في نفس الفترة من عام 2018.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 4.4 بالمائة إلى 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.