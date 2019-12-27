المفوضية الأوروبية: قد نحتاج لتمديد الموعد النهائي للمحادثات مع بريطانيا

مباشر: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية مع المملكة المتحدة.

وذكرت "أورسولا فون دير لاين" في تصريحات لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، اليوم الجمعة، ان الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى تمديد الموعد النهائي لإجراء محادثات حول علاقة تجارية جديدة مع بريطانيا.

ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، على يتم إنهاء الفترة الانتقالية التي ستشهد التوصل لاتفاق بشأن شكل العلاقة بين الجانبين مع نهاية العام القادم.

وأشارت "فون دير لين" ان كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى التفكير بجدية فيما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت للتفاوض على صفقة تجارية جديدة، والتوصل إلى اتفاقات حول القضايا الأخرى.

لكن "فون دير" قالت في وقت سابق من هذا الشهر ان المدة الزمنية صغيرة للغاية للمناقشة والتفاوض في التجارة او حتى غيرها من القضايا.