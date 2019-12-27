محدث.. الدولار الأمريكي يُعمق خسائره عالمياً مع ترقب تطورات التجارة

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب التطورات التجارية والسياسية.

وقلص التفاؤل بشأن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين من شهية المستثمرين في الإقبال على عملات الملاذ الآمن.

وأعلن أكبر اقتصادين حول العالم التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق وذلك في وقت سابق من هذا الشهر والتي من المحتمل توقيعها في أوائل يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وعمقت العملة الأمريكية خسائرها وسط مكاسب قوية لليورو والإسترليني بالتزامن مع تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بأن بروكسل قد تحتاج إلى تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية مع المملكة المتحدة والذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع انخفاض أحجام التداول خلال الأسبوع الجاري بسبب احتفالات الكريسماس وبداية العام الميلادي الجديد.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1163 دولار.

كما تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 109.46 ين، وهبطت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة مستوى 1.3101 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 0.9752 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 97.072.