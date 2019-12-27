الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات تاريخية جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل تخطيها للحواجز القياسية مع التفاؤل التجاري.

وارتفعت شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاقهما بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وسط توقعات باقتراب التصديق الرسمي عليها.

وتواصل "وول ستريت" مكاسبها القوية لتكون على الطريق الصحيح نحو ارتفاع سنوي كبير في العام الجاري، خاصة مؤشر "ستاندرد آند بورز" الذي ارتفع بنحو 29,2 بالمائة في 2019 ليكون على مقربة من أفضل أداء سنوي منذ 1997.

كما قدمت بيانات الصين الإيجابية اليوم دعماً للمستثمرين، حيث شهدت أرباح الشركات الصناعية نمواً بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأت جميع مؤشرات "وول ستريت" جلسة اليوم على مستوىات تاريخية حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 28679.8 نقطة، بحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش.

كما زاد "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3246.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 9046.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.137.