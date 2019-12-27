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إحصائية: السعودية استقبلت مليوني مُعتمر خلال 4 أشهر

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الرياض – مباشر: كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,371 مليون تأشيرة عمرة، وذلك على مدار 4 أشهر هجرية حتى تاريخ 29 من ربيع الثاني 1441هـ، بمجموع معتمرين بلغ 2,031,213 معتمرًا.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في "انفوجرافيك"، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الإحصاءات سجلت مغادرة 1,559,764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وجاءت الإحصائيات على النحو التالي:

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